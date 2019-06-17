ЕР в Хабаровске: «Выдвижение Цыгановой в ГД РФ – это исправление ошибок»

Хабаровск, , 05:23 — REGNUM В Хабаровске прошла региональная конференция политической партии «Единая России», на которой большинством голосов кандидатом в Госдуму РФ была выдвинута звезда российского шансона Вика Цыганова. Присутствовавший на конференции заместитель секретаря ЕР Александр Грибов сообщил, что партия в Хабаровске «наделала много ошибок» и пообещал, что теперь «Единая Россия» покажет народу «новое лицо». Цыганова, говоря о своих планах в роли депутата, сказала, что считает главным сделать людей счастливыми, а «ЖКХ, дорогами и образованием займутся профессиональные люди». Жители региона критично относятся к такому выдвижению, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Александр Грибов заявил, что ЕР в регионе наделали множество ошибок, в связи с чем партия здесь переживает сильнейший кризис. Он пообещал, что партию в Хабаровском крае ждёт серьёзное обновление, а избирателям покажут новое лицо ЕР.

Новым лицом, как уже сообщалось, неожиданно для всех жителей края, стала звезда российского шансона Вика Цыганова.

Выступая на партийной конференции в Хабаровске, звезда сообщила, что считает важным делать людей счастливыми.

«Я же знаю, что всё вот это — ЖКХ, дороги, образование — делать надо. Но делать это будут профессиональные люди. А главное, я считаю, это делать народ счастливым. Потому, что если народ несчастлив, он плохо работает, он плохо поёт, плохо учится, у него ничего не получается, он ничего не хочет делать. И на своих концертах я чувствую этот порыв. Когда люди приходят, тратят последние деньги со своей пенсии. И для меня это — не просто концертная деятельность, это, действительно, такое пламенное единение с людьми. Потому, что очень много злобы, очень много банальной зависти в жизни», — сказала на партийной конференции ЕР в Хабаровске Вика Цыганова.

Видный партийный функционер из Москвы сказал, что партию в Хабаровском крае есть за что пинать.

«Сегодня «Единая Россия» в регионе переживает кризисное время. Давайте говорить об этом прямо. Безусловно, можно пинать партию и есть за что. Большое количество ошибок, нерешённых проблем. А когда не решаются какие-то вопросы — это бесит избирателей. Есть конкретные люди, которые недосмотрели. Население сделало свой выбор, и мы его уважаем. Однако за губернаторскими идут не менее судьбоносные для края выборы», — сказал Александр Грибов.

Единороссы ещё поговорили, а Вика Цыганова спела пару своих песен.

Жители региона в социальных сетях продолжают выражать недоумение по поводу столь странного выдвиженца от «партии власти». В интернете хабаровчане нашли фото Вики Цыгановой в русской бане, где из одежды на звезде только банный веник. Теперь это фото гуляет по сетям и телеграм-каналам, обрастая комментариями.

«Какой стыд. Зачем? Что связывает её с Хабаровским краем, кроме того, что она родилась в Хабаровске?! Что она понимает вообще, что умеет?».

«Она умеет петь и будет петь, и делать народ счастливым. А проблемами, — проблемами займутся другие, профессионалы. Может, профессионалов и выберем тогда»? — пишут хабаровчане в социальных сетях.

Впрочем, недоумение сегодня высказывают не только посетители форумов. Доктор политических наук Илдус Ярулин высказал предположение, что от такого протестного и проблемного региона, как Дальний Восток, в Государственной думе России в принципе не хотят видеть депутатов, которые могли бы поднимать острые и важные для территории вопросы.

«От Дальнего Востока с его нарастающим протестом, с его ворохом проблем, вполне возможно, никто не хочет видеть в ГД РФ депутатов, которые стали бы всерьёз бороться за территорию. Давайте оглянемся назад и зададим вопрос тем депутатам от Хабаровского края, да и других субъектов ДФО: а не им ли мы сегодня обязаны всеми этими проблемами? Что они сделали? А в таком ключе — есть ли разница, Вика Цыганова или кто-то другой? Думаю, именно так рассуждают в Москве. Других версий не возникает. Зато место депутата в парламенте будет занято. Выборы пройдут — никто и не вспомнит, кто там в этом парламенте сидит. Если посмотреть на других претендентов на освободившееся после победы Сергея Фургала на губернаторских выборах место в ГД РФ, то и там ведь выдвигаются люди откровенно слабые. На этом фоне вполне может победить и госпожа Цыганова. Но эти выборы не столь важны, как те, которые будут проходить в 2021 году. Поэтому, вполне возможно, звездой шансона просто решили закрыть пустое место. Наверное, сыграло роль, что она когда-то родилась в Хабаровске, наверное, в Москве считают, что для хабаровчан это имеет решающее значение», — поделился мнением эксперт.

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О выдвижении Вики Цыгановой в Госдуму РФ от ЕР высказался и российский шоумен Иван Ургант в своей программе «Вечерний Ургант». Иван пошутил, что ему стала известна предвыборная программа Вики, она очень короткая — «Русская водка, чёрный хлеб селёдка». Ургант также пошутил, что предвыборная программа Вики «в точности соответствует российской потребительской корзине».

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» в Хабаровском крае выдвинула на пост депутата Государственной думы России исполнительницу шансона Вику Цыганову. Баллотироваться звезда будет по Комсомольскому одномандатному округу, выборы по которому пройдут досрочно, поскольку место в Госдуме РФ освободилось в сентябре 2018 года, когда экс-депутат от ЛДПР Сергей Фургал одержал победу на выборах губернатора Хабаровского края.