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Россия не станет усиливать безопасность судов в районе Ормузского пролива

Политика

Российским судам там ничего не угрожает

Россия не станет усиливать безопасность судов в районе Ормузского пролива
Иллюстрация: NASA
Ормузский пролив. Снимок из космоса

Москва, 17 июня 2019, 04:48 — REGNUM  В увеличении российского военного присутствия в районе Ормузского пролива нет никакой необходимости. Соответствующее заявление сделал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, сообщают 17 июня «Известия».

Предпринимать дополнительные действия по охране торговых и военных судов вслед за США и их союзниками Россия не собирается.

«Никаких причин вводить дополнительные силы для охраны наших судов, следующих через Ормузский пролив, я не вижу», — заявил Шаманов.

Напомним, после того как неизвестные атаковали нефтяные танкеры в Оманском заливе, США возложили ответственность за произошедшее на Иран. Обвинения выдвинул госсекретарь США Майк Помпео, а в подтверждение своих умозаключений американского политик представил видеозапись, на которой одетые в форму иранского Корпуса стражей исламской революции люди якобы снимают с танкера неразорвавшуюся мину. Эти манипуляции, по словам Помпео, служат доказательством причастности Ирана к атакам на танкеры.

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