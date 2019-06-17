При обстреле Алеппо погибли 12 мирных жителей

Дамаск, , 02:50 — REGNUM Жертвами обстрела террористами пригорода Алеппо в Сирии стали 12 человек, сообщает 16 июня Cирийское арабское информационное агентство (SANA).

По данным источника, исламистские группировки «Фронт ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чьи подразделения находятся в сельской местности к западу от города Хан-Томан, атаковали расположенную в южном пригороде Алеппо деревню Аль-Вадхи.

В результате атаки террористов погибли 12 мирных жителей. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницы Алеппо. Состояние некоторых пострадавших тяжелое.

В сельской местности к западу и юго-западу от Алеппо по-прежнему сохраняются вооруженные отряды исламистов, большая часть которых связана с террористической организацией «Фронт ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики нападают на близлежащие деревни и поселки, а также городские кварталы.