Апофеоз: наступательные кибероперации США и западное лицемерие

Руслан Хубиев, , 11:33 — REGNUM

У некоторых западных политиков существует мнение, что сила рождает свободу. Однако у этого принципа есть и обратная сторона. Сила, которую никто не ограничивает, быстро вырождается в тиранию, а тирания во вседозволенность. Судя по нынешнему поведению США, последнюю стадию этой тенденции у Вашингтона мы сейчас и наблюдаем.

Англосаксы всегда славились тем, что ювелирно умели скрывать от публики свои мотивы. За столетия интриг пользоваться этим искусством Запад научился настолько хорошо, что легко преподносил даже самые дикие поступки под видом добродетели. Теперь же Вашингтон не скрывает практически ничего, и этот образ отталкивает от американцев даже союзников.

Ранее, если Западу нужно было вступить в войну, он делал это под предлогом защиты, а если желал напасть сам, то сам же создавал «невидимые» поводы.

Причина для такого поведения была одна — на политической арене всегда присутствовала та или иная конкурентная сила. Испанская империя, Османская империя, Британская империя, Российская империя, Советский Союз. Пока они были, Вашингтон вынужденно носил «добрые» маски, и в эти маски верил западный обыватель.

Так, например, когда США решили, что не могут больше сдерживать себя и желают собрать все сливки с Первого мирового конфликта, ими был потоплен собственный лайнер «Лузитания». Причиной этого был назван пуск немецкой торпеды, но в действительности это было не так.

Провокация была разыграна как по нотам, жертвой стал «весь американский народ», а время оказалось настолько удачным, что самые масштабные и кровопролитные эпизоды (с 1914 по 1916 годы) благополучно обошли США стороной.

Парадокс американского участия в Первой мировой войне заключался в том, что именно конфликт превратил Америку в ведущую мировую державу. Сухопутные войска до 1918 года не участвовали в серьезных сражениях, а американский флот и вовсе не принимал участия в боях. Практически в полном составе он был задействован в охране транспортов, которые сначала шли в Европу, перевозя контингент и заказанные союзниками товары, а обратно двигался с трофеями и оплатой услуг.

Повод для вступления во Вторую мировую войну, и вовсе сделавшую США сверхдержавой, тоже был обоснован красиво. Если бы американская разведка на самом деле не располагала точными сведениями о движении японской эскадры, лучшие корабли флота не были бы выведены накануне удара с территории базы в океан. Не говоря уже о том, что непублично Вашингтон всеми силами подталкивал Токио к подобным действиям.

Медийное сопровождение спектакля в Тонкинском заливе, с постановочной атакой «невидимых» северовьетнамских торпедных катеров, было не менее красочным. Причем настолько, что пока деревни, семьи, женщины и дети выжигались напалмом, земля и вода травились пестицидами, американцами было убито 3 миллиона вьетнамцев, не говоря о том, сколько было искалечено физически, психологически и в результате мутаций от агента Orange, в западном мире никто не винил США.

На самом же деле задачей было всего лишь не допустить объединения Вьетнама, поскольку в этом случае у проамериканской марионетки в южной его части не было шансов удержать власть, а значит, объединенный Вьетнам имел все шансы стать коммунистическим.

Про пресловутый «полет американцев на Луну» — даже говорить нет смысла, столько доказательств противного мы сейчас имеем.

И тем не менее даже эти зверства удалось преподнести западному миру под качественной маской «свободы», «защиты цивилизованного мира от красного врага» и «помощи демократическим союзникам».

Сегодня же Вашингтон действует совершенно иначе. Слишком привыкнув к тому, что сдерживающих барьеров больше нет, Белый дом даже не пытается скрывать свой звериный оскал. Всё, начиная от риторики и действий в адрес России и КНР и заканчивая «торговыми» ультиматумами союзникам, играет на руку нам, поскольку развенчивает вековой миф о «демократии» перед остальными.

Еще 30 мая 1992 года, когда лишь только развалился СССР, Белый дом боялся действовать настолько открыто. Ради обычной резолюции Совбеза ООН Вашингтон разыгрывал целую мизансцену — на одной из улиц в Сараево был устроен взрыв, затем рядом «случайно» оказались журналисты, позже в течение нескольких дней СМИ обрабатывали мир кадрами жертв и крови, на стол собравшимся в Совбезе легли материалы «расследования» и фактура, и лишь затем участников заседания склонили проголосовать «правильно». А уже спустя три года страх перед бывшим СССР начал спадать.

В 1994 году Америка осознала, что теперь она Царь и Бог, а потому устроила в Сараево два совершенно неприкрытых взрыва. После первого — Североатлантический альянс сходу начал бомбить сербские позиции, а после второго, без всяких декораций, силы НАТО провели масштабную двухнедельную бомбардировку сербских сил.

Последний предохранитель был снят, и США впали во вседозволенность окончательно. Последовали тотальные бомбёжки Сербии в 1999 году, и в них США даже не попытались «выписать» себе резолюцию Совбеза.

Затем произошли теракты 11 сентября, которые стали террористической копией Пёрл-Харбора, поскольку накануне атаки здания были заново застрахованы, из зданий заранее были выведены все представители высшего топ-менеджмента и элиты, и многое-многое другое, что указывает на внутренних авторов атаки.

Затем были оглашены сфабрикованные обвинения против Ирака, что стало апофеозом американского эгоизма, поскольку уже в 2004 году Колин Пауэлл, трясший в ООН пробиркой с мелом, в прямом эфире шоу «Встреча с прессой» на NBC заявил, что данные ЦРУ «оказались неверными», и более того, «намеренно дезинформирующими», после чего спокойно уехал к себе домой, в личный особняк на побережье Калифорнии, где живет до сих пор. И это при том, что, только по американским данным, за время операции «Свобода Ираку» погибли примерно 460 тысяч иракцев в возрасте от 15 до 60 лет.

С каждым новым годом безраздельной гегемонии США вели себя всё бесцеремоннее, а нынешнее заявление Вашингтона о готовности осуществлять кибератаки против российской энергоинфраструктуры и вовсе можно считать пиком надменности в адрес великих держав.

11 июня 2019 года помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме финансовых менеджеров в Вашингтоне, открыто заявил, что нынешняя американская администрация «переломила ситуацию», и прежде всего «начала активно вести наступательные операции в киберпространстве».

То есть, другими словами, Вашингтон на весь мир признал, что новая интернет-доктрина Пентагона, а это превентивные атаки на энергетические, промышленные, государственные и прочие узлы противника, выведение из строя инфраструктуры, дезинформация в соцсетях и взлом новостных ресурсов, хакерские диверсии для подрыва функционирования систем гражданского сектора и так далее, уже реальность. И что Венесуэла — яркий тому пример.

Никогда еще США, не считая одностороннего введения санкций и атак на Сирию, не заявляли о планах на нападение с обозначением собственной агрессивной роли. Причем признался Вашингтон не просто в намерениях, а в прямой и подписанной президентом стратегии, позволяющей в киберпространстве нападать на кого угодно. То есть нападать первыми, без резолюции Совбеза ООН, без мнения людей, без переговоров с союзниками и даже без внутреннего судебного механизма, просто из подозрений и по указу президента.

Говоря конкретнее, речь в цитате Болтона идет о расширении Директивы №20 (Presidental Policy Directive 20), подписанной еще Бараком Обамой в 2012 году. Она впервые с 2004 года давала военным США право «действовать более агрессивно», используя интернет-сети, но только в операциях оборонительного свойства. На любые наступательные операции был наложен строгий запрет.

Конечно же, разведывательные структуры США всё равно уличали в разработке таких вирусов, как Flame, который, по словам Лаборатории Касперского, был нацелен на похищение промышленных чертежей с правительственных компьютеров. Были и прочие операции, но в них, за исключением Stuxnet, речь шла не о нападении.

Задачей же нынешнего документа является индульгенция превентивной агрессии, причем целями, безусловно, являются Пекин и Москва, ситуационно ими могут стать объекты в КНДР и Иране. В отношении первого Болтон недвусмысленно заявил, что одним из поводов для атаки может явиться «кража американской интеллектуальной собственности», а в отношении России завуалированно было сказано, что есть «некая структура», явно намеренная вмешаться в ход будущих осенних выборов в Конгресс.

На этом фоне особо любопытно, что название, выбранное для документа — «Директива №20», во многом совпадает с Директивой СНБ США 20/1 от 18.08.1948 года, под названием «Наши цели в отношении России…»

В том документе, вышедшем 71 год назад, в преамбуле было прямо сказано, что: «…правительство США в интересах развернувшейся ныне политической войны обязано наметить более определенные и воинственные цели в отношении России. Причем теперь, в мирное время, сильнее, чем было необходимо в отношении Германии и Японии до начала Второй мировой…».

Риторика сегодняшнего документа с зеркальным названием точно та же, ввиду роста могущества России Запад снова заговорил о «более воинственных» шагах. Источники этих угроз также аналогичны, как и в те времена, инициатором этих процессов послужил туманный Альбион.

Лондон более полугода назад выделил 331 миллион долларов на создание наступательных британских киберподразделений численностью до 2000 человек. План британского минобороны и Центра правительственной связи также ориентирован на проведение наступательных киберопераций, к чему в итоге и присоединился Вашингтон.

К сожалению, угроза нынешнего решения Британии и США обществом России недооценивается, а между тем не следует забывать об уровне контроля американских спецслужб над российской частью глобальной сети. Тем более что он, как бы иронично это ни звучало, очевиден ввиду всё той же надменности американских элит.

Так, в декабре 2012 года в Дубае проходила конференция Международного союза электросвязи. Данная структура — учреждение ООН, занимающееся продвижением имеющихся стандартов по всему миру. При этом стоило только представителям из России, Индии и КНР заявить о желании пересмотреть Международные регламенты, передав часть контроля над интернетом хотя бы в руки этой международной структуры, как в США наступил тотальный шок.

В Дубай немедленно вылетела целая армия дипломатов и чиновников, активизировались посольства, а СМИ немедленно запрятали подальше этот возникший вопрос. Как заявил с трибуны американский представитель: «Существующие учреждения работают эффективно и в своем нынешнем виде лучше прочих обеспечат здоровое развитие интернета и его преимуществ».

Правда, он забыл пояснить, что в настоящее время регулирование всех этих вопросов, в том числе связанных с доменными именами, IP-адресами, ключевыми серверами и другими аспектами функционирования интернета осуществляют не просто некие «учреждения», а несколько неправительственных организаций, которые в полном составе работают в США. Более того, факт их подконтрольности ЦРУ, мягко говоря, многократно доказывался. Тоже касается и соцсетей, видеохостингов и прочего.

История американской геополитики — это история подлогов и провокаций, а история США последних лет — пример вседозволенности и тирании.

В этой связи о проектах защиты российской сети заговорили запоздало, делать это нужно было уже давно. Тем более что в полной мере изолированный национальный интернет построить невозможно. Даже китайский вариант — это лишь суррогат подобной системы. По большей части «Великая пекинская стена» предназначена лишь для того, чтобы не давать китайцам впадать в зависимость от курируемых США соцсетей.

Нам же необходим не только проект для защиты граждан от этого, но и от сетевых атак извне на объекты критической инфраструктуры. Даже на этапе разработки это куда сложней, а потому полезнее и эффективнее просто показать США, чем подобное вмешательство и угрозы чреваты. То есть поступить так же, как это было сделано в стратегической оборонной сфере и вопросе ударных носителей ЯО.

Веди мы себя в аспекте ядерного зонтика столь же пассивно и не создай прорывных средств нападения, остудивших Вашингтон, страна уже давно была бы за гранью конфликта, а учитывая, что война в киберпространстве для современного мира не менее важна, Москве давно пора и в этом вопросе действовать аналогично…