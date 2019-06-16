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Экс-президент Грузии признался в отсутствии охраны

Политика

«Я решил, что охрана для меня абсолютно лишняя»

Киев, 16 июня 2019, 22:17 — REGNUM  У бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет охраны. Об этом сам экс-президент Грузии сообщил в программе «Мага» в эфире телеканала «112 Украина.

«Когда последний раз меня захватывали (на Украине), она не помогала, — сказал Саакашвили. — Поэтому я решил, что охрана для меня абсолютно лишняя».

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем видеообращении на странице в соцсети Facebook заявил, что партия «Рух новых сил» будет самостоятельно принимать участие во внеочередных парламентских выборах.

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Политическая карьера Саакашвили на Украине
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