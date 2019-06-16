День Польши отметили в Минске

Минск, , 21:01 — REGNUM В Минске 15 июня отметили праздник национальной культуры — День Польши. Об этом сообщает государственное «Минск-Новости» в репортаже с места проведения мероприятия.

Посол Польши в Белоруссии Артур Михальский поблагодарил Мингорисполком и «Польский институт» за помощь в организации праздника. Часть концертной программы была посвящена польскому композитору Станиславу Манюшко.

«Хорошо, когда поляки и белорусы встречаются и вместе проводят время, — сказал польский посол. — Торжество проходит между католическим костелом и православным собором. На площади, недалеко от которой ходил в гимназию Станислав Монюшко, поэтому мы встречаемся в месте, где витает дух отца польской оперы».

Напомним, в ходе резонансного уголовного процесса по «делу регнумовцев» трём белорусским публицистам вменялось «разжигание вражды и розни между народами Белоруссии и России», а также между представителями «Польского мира», «Белорусского мира» и других «миров». Обвинительный приговор — по 5 лет лишения свободы каждому был вынесен на основании подготовленной сотрудницами Госкомитета судебных экспертиз Белоруссии экспертизы. В ней «экстремизм» публицистов обосновывался, в том числе, заключением о том, что Станислав Манюшко — деятель белорусской культуры, а не польской — как утверждали, по версии следствия, публицисты и теперь — посол Польши Артур Михальский. Но послу Польши «разжигание» белорусские власти «шить» боятся.

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С приветствием перед минчанами выступили представители местных органов власти Белоруссии и Польши. Представительницы польского МИД Барбара Мровка и Алиция Тунк привезли в Минск экспозицию из серии снимков, посвященных польскому сотрудничеству со странами «Восточного партнёрства» — программы Евросоюза для постсоветских республик.

Состоялось театрализованное шествие одного из символов древнего Кракова — Лайконика, выступление фольклорных и театральных коллективов. Также состоялась встреча с польским писателем Янушем Вишневским.