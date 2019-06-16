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Чавушоглу: Анкара не примет требований США по ЗРК С-400

Политика

14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре заявил, что вопрос о приобретении Анкарой у РФ ЗРК С-400 окончательно решен

Анкара, 16 июня 2019, 20:54 — REGNUM  Позиция официальной Анкары по покупке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не изменилась несмотря на давление со стороны США. Об этом, как передает Anadolu Ajans, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе посещения приграничной с Сирией провинции Хатай.

«Анкара не примет требований США по ЗРК С-400», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре заявил, что вопрос о приобретении Анкарой у РФ ЗРК С-400 окончательно решен и не подлежит пересмотру.

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Продажа Турции российского зенитного комплекса
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