Чавушоглу: Анкара не примет требований США по ЗРК С-400

Анкара, , 20:54 — REGNUM Позиция официальной Анкары по покупке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не изменилась несмотря на давление со стороны США. Об этом, как передает Anadolu Ajans, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе посещения приграничной с Сирией провинции Хатай.

«Анкара не примет требований США по ЗРК С-400», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре заявил, что вопрос о приобретении Анкарой у РФ ЗРК С-400 окончательно решен и не подлежит пересмотру.

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