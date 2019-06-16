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Президент Афганистана направляется в Лондон

Политика

Темой переговоров станет современная обстановка в Афганистане

Лондон, 16 июня 2019, 20:52 — REGNUM  Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани начал свой визит в Британию, сообщает 16 июня Синьхуа со ссылкой на официальную информацию, распространенную президентским дворцом в Кабуле.

Сообщается, что в настоящее время в рамках операций США и НАТО в Афганистане размещены около 1 тыс. британских военнослужащих. Поэтому темой переговоров Гани с британскими официальными лицами станут вопросы, касающиеся текущей обстановки в Афганистане, её влияния на ситуацию в регионе и перспективы её развития.

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Афганский фактор
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