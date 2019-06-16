Президент Афганистана направляется в Лондон

Лондон, , 20:52 — REGNUM Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани начал свой визит в Британию, сообщает 16 июня Синьхуа со ссылкой на официальную информацию, распространенную президентским дворцом в Кабуле.

Сообщается, что в настоящее время в рамках операций США и НАТО в Афганистане размещены около 1 тыс. британских военнослужащих. Поэтому темой переговоров Гани с британскими официальными лицами станут вопросы, касающиеся текущей обстановки в Афганистане, её влияния на ситуацию в регионе и перспективы её развития.