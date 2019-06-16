Помпео о разведданных об «атаке Ирана» на танкеры: «Мир увидит»

Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Власти США уверены в причастности Ирана к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

«У разведки (США) имеется большой объем данных и доказательств, — сказал Помпео. — Мир увидит часть их (доказательств)».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня 2019 г. в Оманском заливе прогремели взрывы на двух нефтяных танкерах Front Altair и Kokuka Courageous.

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