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Помпео о разведданных об «атаке Ирана» на танкеры: «Мир увидит»

Политика

13 июня 2019 г. в Оманском заливе прогремели взрывы на двух нефтяных танкерах Front Altair и Kokuka Courageous

Вашингтон, 16 июня 2019, 20:15 — REGNUM  Власти США уверены в причастности Ирана к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

«У разведки (США) имеется большой объем данных и доказательств, — сказал Помпео. — Мир увидит часть их (доказательств)».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня 2019 г. в Оманском заливе прогремели взрывы на двух нефтяных танкерах Front Altair и Kokuka Courageous.

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Противостояние Ирана и США
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