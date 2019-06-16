Между греческим Кипром и Турцией новое обострение. Ситуация накаляется

Ариф Асалыоглу, , 16:18 — REGNUM

В Восточном Средиземноморье обстановка накаляется!

По данным газеты Sözcü, власти греческого Кипра выдали ордер на арест экипажа турецкого бурового судна «Фатих», а также на сотрудников Турецкой нефтяной компании TPAO, которые совместно проводили бурения на континентальном шельфе кипрской исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Никосия предприняла правовые действия, которые имеют международную силу, ссылаясь на то, что бурения проводились без разрешения. На данный момент под угрозой ареста находится 25 человек, в числе которых экипаж бурового судна и сотрудники фирм, связанных с TPAO. На буровом судне «Фатих» Турция сотрудничает с тремя международными фирмами, которые являются экспертами по бурению. На борту судна находятся граждане Турции, Англии, два американца и один хорват.

Турция жестко отреагировала на решения греческого Кипра

Согласно CNN Türk, власти греческого Кипра выдали ордер на арест 25 человек, в числе которых экипаж турецкого бурового судна «Фатих», а также сотрудники Турецкой нефтяной компаний TPAO, которые совместно проводили бурения на континентальном шельфе кипрской ИЭЗ. Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой жестко отреагировал на решения властей Кипра. «Мы очень внимательно следим за новостями о том, что власти греческого Кипра выдали ордер на арест сотрудников нашего бурового судна «Фатих», а также руководителей иностранных компаний, сотрудничающих с ТРАО. Если администрация греческого Кипра на самом деле приняла это решение, которое игнорирует турок-киприотов и ущемляет их права, то с нашей стороны оно не будет действительно и не будет иметь юридической силы. Кроме того, если они осмелятся на это, никто не должен сомневаться в том, что мы дадим необходимый ответ», — заявил Аксой. Также он отметил, что власти Кипра утверждают, что континентальный шельф моря принадлежит им, но это противоречит международному праву.

Конгресс США призвал ввести санкции против Турции

Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила резолюцию, содержащую призыв к американской администрации к всестороннему применению санкций в отношении Турции в рамках принятого в США в 2017 году закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), если Анкара получит российские зенитные ракетные комплексы С-400. Конгрессмены призвали президента США Дональда Трампа «к всестороннему осуществлению санкций», а турецкое правительство — «отменить покупку российских С-400». Они осудили эту сделку и считают, что она «ставит под угрозу целостность американо-турецкого союза и подрывает НАТО». Ранее стало известно о том, что США исключат Турцию из программы по производству истребителей пятого поколения F-35 из-за закупки российских ЗРК. Кроме того, Вашингтон грозит отменой поставки ракет Patriot, тяжелого транспортного вертолета CH- 47 °F Chinook, многоцелевого вертолета UH-60 Black Hawk и истребителя F-16.

Пентагон: «Мы исключаем Турцию из программы истребителей F-35»

Представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс заявил о том, что отношения между Турцией и США не ухудшатся из-за ситуации с F-35. Он отметил, что США очень ценят отношения с Турцией, которая является «стратегическим партнером» Америки. Однако Вашингтон исключает Анкару из программы по производству истребителей пятого поколения F-35 из-за закупки С-400. В комментариях изданию El Hurra Эндрюс отметил, что отношения Турции и США многослойны и держатся не только на программе F-35. «Мы продолжим работать с Анкарой над безопасностью», — подчеркнул он. Кроме того, Эндрюс напомнил о том, что в конце июня в Турции пройдут совместные турецко-американские учения военно-воздушных сил двух стран под названием «Анатолийский орел». На вопрос «возобновятся ли обучение навыкам управления истребителей-бомбардировщиков F-35 турецких пилотов в Америки, если Анкара откажется от закупки С-400», Эндрюс ответил, что ни один из предпринятых шагов не является необратимым. «Если Турция откажется от закупки российских зенитных ракетных комплексов, США с удовольствием включит обратно Турцию в программу истребителей F-35. Мы надеемся, что Турция откажется от покупки С-400, и продолжит свое участие в программе истребителей F-35», — заявил подполковник.

Организации по правам человека обратились в ООН за помощью

Согласно новостному каналу Samanyolu Haber, пять организаций по правам человека, обратились в Комитет против пыток (КПП) — исполнительный орган ООН — с просьбой расследования предполагаемых нарушений прав, пыток и жестокого обращения с людьми в Турции. Эти организации: Международный союз правозащитников в Женеве, Фонд журналистов и писателей, «Фонд адвокатов Турции, которых заставили молчать», Стокгольмский центр свободы. В своем заявление правозащитники отметили, что в Турции существуют серьезные и систематические нарушения прав человека, их данные основаны на надежных доказательствах.

ЕСПЧ осудил Молдавию за высылку турецких граждан

По данным AktifHaber, Европейский суд по правам человека признал Молдавию виновной в нарушении прав пяти турецких граждан, которых арестовали, а затем незаконно передали турецкой Национальной разведывательной организации (MİT). Суд обязал молдавское правительство выплатить каждому из пострадавших компенсацию в размере €25 тыс. ЕСПЧ постановил, что Кишинев нарушил право учителей «на свободу и личную неприкосновенность», а также «право на уважение частной и семейной жизни».

Турецкая сборная стала лидером группы H

Hürriyet Spor пишет о том, что в рамках 3-го отборочного этапа на чемпионат Европы 2020 года турецкая команда набрала 9 очков и стала лидером группы H. Игра между сборными Франции и Турции состоялась на стадионе Конья Бююкшехир в турецкой провинции Конья и закончилась со счетом 2:0 в пользу в пользу хозяев поля. Первый гол в матче на 30-й минуте забил защитник турецкой сборной Кан Айхан. Спустя десять минут второй гол забил турецкий хавбек Дженгиз Ундер. Первый раз за всю историю футбола сборная Франции уступила Турции.

«Силы демократической Сирии» (СДС) и Турция договорились по Сирии

Согласно Samanyolu Haber, специальный представитель государственного секретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о том, что действующая при поддержке США вооруженная коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) и Турция приняли решение очистить северо-восточную Сирию от курдских боевиков и создать безопасную зону в регионе. Джеффри отметил, что в созданной безопасной зоне «не будет европейских стран», поскольку «нет соглашения — нет требований, значит и нет европейцам места в регионе. С декабря месяца ведутся переговоры, и они не являются частью какого-либо соглашения». Заявления Джеффри прозвучали через несколько месяцев после попыток США привлечь британские и французские армии поддержать безопасную зону в Сирии. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар настоял на установлении полного контроля в регионе. Кроме того, он заявил о том, что отряды YPG/PKK не должны находиться ближе чем 20 км к югу от границы с Турцией и должны сдать тяжелую артиллерию. Планируется создание «буферной зоны» («зоны безопасности») на северо-востоке Сирии между боевиками YPG/PKK и границами Турции.

Киргизия направил ноту Анкаре

AktifHaber пишет о том, что в МИД Киргизии был вызван чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики Женгиз Камиль Фырат. Турецкой стороне вручили ноту МИД в связи с присутствием посла в селе Орок в ходе проводимой правоохранительными и местными органами власти Бишкека работы с населением по урегулированию бытовой ссоры между гражданами страны. Министерство призвало посла Турции не вмешиваться во внутренние дела Киргизии, проявлять сдержанность и уважение национального законодательства. Напомним, Фырат в селе был 5 июня. Ранее в Ороке, где проживают киргизы, ахыски, татары, конфликт между подростками вызвал большую драку, в результате чего арестовали 32 человека.

В Турции аннулировали паспорт лидера оппозиционной партии

Лидер турецкой исламистской «Партии счастья» (SP) Темель Карамоллаоглу заявил, что его загранпаспорт был аннулирован. Во время телешоу на турецком телеканале Halk TV он сообщал, что узнал о попадании в «черный список». Это случилось, когда политик хотел продлить свой загранпаспорт после всеобщих выборов, прошедших 24 июня прошлого года. Он отметил, что турецкие власти отказались продлить его загранпаспорт, обвинив его в связях с терроризмом. Представители «Партии счастья» сделали официальное заявление по этому инциденту: «Председатель нашей партии обратился в департамент регистрации населения и актов гражданского состояния, для продления своего загранпаспорта. Там ему сказали, что его загранпаспорт был признан недействительным, обвинив его в связях с терроризмом. Когда мы обратились в генеральный департамент регистрации населения и актов гражданского состояния, чтобы выяснить причину этого серьезного вопроса и исправить его, стало известно, что эту ситуацию могут исправить только главное управление общей безопасности и МВД Турции. В результате многократных переговоров и встреч с заместителем министра внутренних дел, Карамоллаоглу разрешили получить новый документ лишь спустя 15 дней. Кроме того, ему лично позвонили и сказали, что приставку «террорист», которую ему приписали ранее, исключили».

Пытки в отношении турецких дипломатов

Бесчеловечные пытки, предпринятые полицией Анкары в отношении бывших дипломатов, вошли в повестку дня мировой прессы. Fox News опубликовала статью, в которой отмечается, что 20 мая были выписаны ордера на 249 ранее отстраненных или уволенных по чрезвычайному декрету сотрудников МИД Турции, из них были задержаны 78 человек. Ассоциацией адвокатов Анкары было доказано, что задержанные подверглись пыткам в полицейском управлении Анкары. Сотрудники полиции это отрицают. Кроме того, несмотря на отчет ассоциации, против сотрудников правоохранительных органов, которые подвергли пыткам дипломатов, со стороны властей Турции не было предпринято никаких действий. Репортер Fox News Холли Маккей в своей статье особо подчеркнула тот факт, что несмотря на то что бывшие дипломаты подробно описали пытки, правительство оспаривает это. Ассоциация адвокатов Анкары подтвердила заявление о пытках депутата от Демократической партии народов (HDP) в городе Коджаэли Омера Фарука Гергерлиоглу. В докладе указывалось, что во время допроса шестерых задержанных вынудили признаться, а пятеро из них подвергались пыткам и жестокому обращению.

Новый кризис между Нидерландами и Турцией

Газета Sözcü сообщает о том, что глава группы Социалистической партии в Эйндховенском городском совете в Голландии Мурат Мемиш приехал отдыхать в турецкую Анталию. Голландскому политику с турецким происхождением было разрешено въехать в страну. Но позже прокуратура Анталии задержала Мемиша, в отношении, которого якобы было начато расследование. Мемиша обвинили в восхвалении террористической организации и арестовали на 4 дня. Позже его освободили из-под стражи, но прокуратура ввела запрет на выезд Мемиша из Турции. Он не в состояние вернуться на работу в Голландии. В результате вспыхнул новый конфликт между Турцией и Нидерландами. Голландские политики резко отреагировали на запрет o выезде Мимиша из Турции.

В Идлибе достигнуто соглашение о режиме полного прекращения огня

Согласно новости Sputnik, по инициативе российской стороны в лице руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Виктора Купчишина достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации. Оно установлено с 00 часов 00 минут 12 июня 2019 года. Купчишин отметил, что в результате достигнутого соглашения фиксируется значительное снижение количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Кроме того он подчеркнул, что в течение 12 июня зафиксировано всего два обстрела в провинции Хама.

США направили «Демократическим силам Сирии» 200 конвоев с вооружением

Согласно Sputnik, США направили «Демократическим силам Сирии» (SDF) конвои с вооружением, экипировкой и техникой. Один из уполномоченных SDF анонимно сообщил о том, что «SDF получили от возглавляемой американцами коалиции более 200 грузовиков. Кроме того, для строительства новых военных баз были отправлены бетонные блоки. США планирует построить новые базы в Дейр-эз-Зора и Хасеке. Поставка была осуществлена через пограничный переход Семалка в подконтрольной курдами северной части Ирака. Грузовики достигли «Демократических сил Сирии» в сирийском поселки Кобани. США будут продолжать помогать нам».

Коротко о главном

Закончился 2018−2019 учебный год. Начались каникулы для более 18 миллионов учащихся из садиков, начальных и средних школ. Ученики с радостью встретили долгожданные летние каникулы.

Власти Турции передали МИД Исландии ноту протеста по поводу того, как исландские пограничники обошлись со сборной Турции, которая прибыла в Исландию на матч квалификации к Евро-2020. В официальном заявлении отмечено, что турецкую сборную очень долго продержали на паспортном контроле, проверяя багаж каждого футболиста по несколько раз. Турция назвала поведение исландских пограничников и сотрудников таможни неприемлемым с дипломатической и гуманитарной точки зрения.

В городе Азаз на севере Алеппо в Сирии боевики Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) атаковали военную базу. Был убит один солдат, четверо ранено. Раненые солдаты были доставлены в ближайшую больницу в Турции. В ответ вооруженные силы Турции и артиллерийские части, дислоцированные в Сирии, открыли ответный огонь.