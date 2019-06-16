Воскресенье, 16 Июня 2019 года
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Жену Нетаньяхну суд обязал вернуть в казну 55 тыс. шекелей

Политика

На эти деньги она заказывала еду из ресторанов

Иерусалим, 16 июня 2019, 14:44 — REGNUM  Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара оштрафована судом за расходование бюджетных средств на заказы еды из ресторана. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает Kan.

Суд обязал Сару Нетаньяху вернуть в казну 55 тыс. шекелей (порядка $15 тыс.).

Уточняется, что супруга премьер-министра Израиля пошла на сделку с прокуратурой, признав свою вину, после чего обвинение в мошенничестве, ранее выдвинутое против неё, было переквалифицировано на «преднамеренное использование ошибки другого лица».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовные дела против Нетаньяху и его супругу были возбуждены в разгар предвыборной кампании перед выборами в кнессет. Сам Нетаньяху назвал все расследования против него и его супруги предвзятыми.

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