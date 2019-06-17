Акция в Тбилиси: «Давид Гареджи – это Грузия»

Ирина Инашвили, , 08:26 — REGNUM

В субботу, 15 июня, в Тбилиси прошла акция под лозунгом «Давид Гареджи — это Грузия», организатором которой выступила парламентская партия «Альянс патриотов Грузии». Эта акция, как и организованные «патриотами» предыдущие митинги и собрания, оказалась достаточно многочисленной и представительной. На площадь Свободы в Тбилиси прибыли сторонники альянса со всех уголков Грузии.

Акция проходила на фоне большой карты Грузии издания 1918 года, на которой граница Грузии с Азербайджаном проходила таким образом, что весь монастырский комплекс Давид Гареджи оказывался на грузинской стороне.

Лидер альянса Давид Тархан-Моурави привел доказательства выдвинутого на акции требования и сообщил, что еще в период правления Эдуарда Шеварднадзе между ним и тогдашним президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым было заключено соглашение, на основании которого границу между двумя странами стороны должны были определить именно по картам 1918 года.

По мнению «патриотов», все последующие властители Грузии предали интересы страны и пошли на уступки в этом бесспорном для самой Грузии вопросе, передав Азербайджану контроль над частью земель, занимаемых монастырскими сооружениями.

Львиную долю вины Давид Тархан-Моурави и его соратники возложили на Михаила Саакашвили, который, по их мнению, заключил с нынешним президентом Азербайджана ущербное для Грузии соглашение и позволил грузинским пограничникам уйти с Чичхитурских высот и уступить их азербайджанской стороне.

Давид Тархан-Моурави напомнил Саакашвили и другие его антигосударственные действия — потерю контроля над Кодорским ущельем, Ахалгорским районом, потерю Абхазии и Южной Осетии.

По мнению патриотов, нынешняя власть мало чем отличается от предшественников, и не только в вопросах защиты государственных границ и уступки грузинских территорий, но и в других стратегически важных вопросах.

Если Саакашвили преследовал церковь, насаждал «отсутствие пола», загонял Грузию в Евросоюз и НАТО, запрещал всё национальное и утверждал всё чуждое грузинскому народу, то нынешняя власть никак не защищает церковь от нападок «западников» и сторонников «разврата», не выступает в защиту национальных святынь и ценностей, наоборот, защищает проповедников «непристойного образа жизни», не отстаивает право Грузии на собственные земли и не делает шагов по возвращению грузинских территорий. А также, что немаловажно, ведет страну к членству в тех объединениях, в которых ей места нет.

Как заявляли на митинге все выступавшие, Грузии, конечно, нельзя совсем отказаться от взаимоотношений с Евросоюзом и НАТО, эти отношения следует поддерживать, но таким образом, чтобы были защищены национальные ценности и устои. По мнению лидеров «Альянса патриотов», Грузии не место в этих объединениях, и стране следует придерживаться нейтралитета, особенно в отношении НАТО.

Резкие и обвиняющие слова выступавших на акции «патриотов» в основном относились к нынешним властям Грузии и их предшественникам в лице Михаила Саакашвили и Гиги Бокерии. Особых претензий к правительству Азербайджана в вопросе Давид-Гареджи они не высказывали, но выражали надежду на мудрость азербайджанского президента Ильхама Алиева и призывали его осознать, что грузинский народ никогда не откажется от своей национальной святыни.

«Альянс патриотов» — сравнительно новое политическое объединение, созданное незадолго до парламентских выборов 2016 года и, несмотря на свой небольшой политический опыт, набравшее на этих выборах 5% голосов и получившее несколько мандатов в парламенте. С самого начала оппоненты нынешней власти рассматривали этот альянс как сателлита правящей партии «Грузинская мечта», тем более, что при решении в парламенте всех актуальных для нынешней власти вопросов альянс оказывал ей решительную поддержку. При такой же поддержке «патриотов» правящая партия сумела провести на президентских выборах «независимого» кандидата Саломе Зурабишвили. Когда итоги первого тура президентских выборов поставили под угрозу вероятность избрания президентом Зурабишвили, именно «Альянс патриотов» провел в Тбилиси и регионах Грузии ряд акций под лозунгом «Нет нацам, нет злу», на которые собрал довольно большое количество своих сторонников и противников режима Саакашвили.

Но в некоторых вопросах «Альянс патриотов» предстает в роли оппозиции как нынешней власти, так и ее предшественникам. В том числе в вопросе защиты права ЛГБТ на проведение гей-парада. Днем раньше представители секс-меньшинств провели у госканцелярии акцию, предваряющую запланированный на 18−24 июня «гей-прайд». Параллельно там же состоялась контракция, участники которой попытались разогнать членов общества ЛГБТ за пропаганду и навязывание населению собственного образа жизни. В результате завязавшегося у госканцелярии правительства столкновения были задержаны и привлечены к ответственности только участники контракции. «Альянс патриотов» считает, что, защищая ЛГБТ, правительство Грузии идет против национальных интересов и национальных ценностей, в угоду указаниям западных партнеров.

Одним из направлений, которое в своей политике проводит «Альянс патриотов», является налаживание отношений с Россией, за что его провозгласили в Грузии «пророссийской партией».

На митинге на площади Свободы 15 июня лидеры «Альянса патриотов» предупредили правительство, что нынешняя акция была лишь репетицией, но если «Грузинская мечта» не одумается и не начнет делать реальные шаги по решению стоящих перед страной проблем, осенью начнутся более масштабные акции.