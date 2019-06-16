Страны G20 договорились сократить выброс пластиковых отходов

Токио, , 12:17 — REGNUM Представители стран «большой двадцатки» G20 договорились объединить усилия для сокращения выброса пластиковых отходов в мировой океан по итогам встречи в японском посёлке Каруидзава. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Встреча G20 в Японии по вопросам экологии и энергетической безопасности проходила 15−16 июня на уровне руководителей профильных министерств. Россию представляли министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и заместитель министра энергетики Антон Инюцын.

Среди основных вопросов встречи были борьба с глобальным потеплением, загрязнение мирового океана пластиковыми отходами, а также проблемы мировой энергетической безопасности.

На пресс-конференции после встречи министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко сообщил, что стороны договорились о создании специальной международной структуры для координации взаимодействия по сокращению выброса пластиковых отходов. Также представители G20 договорились объединить усилия в обеспечении мировой энергетической безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении канадского правительства ввести полный запрет на продажу одноразовых пластиковых изделий в 2021 году.

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