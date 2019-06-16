В Индии вступили в силу ответные тарифы на товары из США

Нью-Дели, , 11:42 — REGNUM Правительство Индии ввело повышенные тарифы на товары 28 категорий, импортируемые из США. Об этом сообщает ИА «Синьхуа» со ссылкой на источники в правительстве Индии.

Индийское правительство повысило тарифы на ввоз американских товаров в ответ на решение США о повышении пошлин на сталь и алюминий.

В Департаменте налогов Министерства финансов Индии отметили, что сначала планировалось введение повышенных тарифов на 29 категорий товаров, однако одна позиция была исключена из итогового списка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае Индия обращалась во Всемирную торговую организацию с намерением оспорить введение дополнительных тарифов на ввоз индийской стали и алюминия в США.

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