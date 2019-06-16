США не активизировали кибератаки против России — Трамп

Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп опроверг информацию, обнародованную в газете The New York Times о том, что американские спецслужбы якобы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы Российской Федерации. Об этом Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Верите ли вы, что неудачники из New York Times только что сделали материал с утверждением, что США существенно усиливают кибератаки на Россию? Это фактически государственная измена некогда великой газеты, так отчаянно пытающейся написать историю, любую историю, даже плохую для нашей страны… кроме того, неправдивую!» — пишет Трамп.

Он также назвал журналистов газеты The New York Times трусами и врагами народа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газета The New York Times со ссылками на некие источники в правительстве США распространила информацию о том, что американские спецслужбы якобы резко увеличили количество попыток внедрить вредоносное программное обеспечение в энергетические системы Российской Федерации.

Стоит отметить, что за последние годы американская пресса, ориентирующаяся на Демократическую партию стала орудием пропаганды и распространения дезинформации. Эти СМИ фактически ведут информационную войну против Трампа и его администрации. Кроме того, американские демократические СМИ уже несколько лет ведут антироссийскую пропаганду, накала которой не сбавляется. Любые попытку администрации Трампа хоть каким-то образом нормализовать отношения с Россией сразу же торпедируются с помощью лжи и дезинформации.