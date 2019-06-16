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КПРФ, ЛДПР и Яблоко назвали кандидатов на пост челябинского губернатора

Политика

Обошлось без сюрпризов

КПРФ, ЛДПР и Яблоко назвали кандидатов на пост челябинского губернатора
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кандидат

Челябинск, 16 июня 2019, 07:29 — REGNUM  В Челябинской области названы кандидаты на пост губернатора от КПРФ, ЛДПР и партии «Яблоко». Конференции региональных отделений прошли 15 июня.

В основном всё обошлось без сюрпризов. Как ранее полагали наблюдатели, от КПРФ на выборы заявлен депутат Челябинской гордумы Константин Нациевский, от ЛДПР — депутат Госдумы Виталий Пашин, а от «Яблока» — лидер областного отделения Ярослав Щербаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы намечены на 8 сентября. На сегодняшний день официально на них заявились несколько самовыдвиженцев.

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Выборы губернатора Челябинской области — 2019
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