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Саудовская Аравия атаковала позиции хуситов в Йемене

Политика

Информации о жертвах к текущему моменту не поступало

Саудовская Аравия атаковала позиции хуситов в Йемене
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авиаудар

Сана, 16 июня 2019, 05:49 — REGNUM  Серию авиаударов по позициям хуситов в районе столицы Йемена Саны провели войска коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщает 16 июня контролируемый повстанцами телеканал «Аль-Масира».

Атаке подверглась авиабаза аль-Дайлами и лагерь технического обслуживания к северу от Саны. О степени причиненных авиаударами разрушений и жертвах среди военных и мирного населения информации не приводится.

Бомбардировки прошли спустя несколько часов после сообщения Саудовской Аравии о перехвате баллистической ракеты и беспилотного летательного аппарата, пытавшегося сбросить бомбу в небе над городом Абха.

Ответственность за попытку атаки на город взяли на себя хуситы.

Напомним, боевые действия между подразделениями возглавляемой Саудовской Аравией международной коалицией и повстранцами-хуситами продолжаются с начала 2015 года, когда международные войска поддержали бежавшего из страны свергнутого президента Йемена Мансура Хади и выступили против восставших хуситов и примкнувшим к ним сторонникам бывшего главы Йемена Али Абдаллы Салеха.

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