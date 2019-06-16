Саудовская Аравия атаковала позиции хуситов в Йемене

Сана, , 05:49 — REGNUM Серию авиаударов по позициям хуситов в районе столицы Йемена Саны провели войска коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщает 16 июня контролируемый повстанцами телеканал «Аль-Масира».

Атаке подверглась авиабаза аль-Дайлами и лагерь технического обслуживания к северу от Саны. О степени причиненных авиаударами разрушений и жертвах среди военных и мирного населения информации не приводится.

Бомбардировки прошли спустя несколько часов после сообщения Саудовской Аравии о перехвате баллистической ракеты и беспилотного летательного аппарата, пытавшегося сбросить бомбу в небе над городом Абха.

Ответственность за попытку атаки на город взяли на себя хуситы.

Напомним, боевые действия между подразделениями возглавляемой Саудовской Аравией международной коалицией и повстранцами-хуситами продолжаются с начала 2015 года, когда международные войска поддержали бежавшего из страны свергнутого президента Йемена Мансура Хади и выступили против восставших хуситов и примкнувшим к ним сторонникам бывшего главы Йемена Али Абдаллы Салеха.