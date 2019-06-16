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У москвича изъяли более полутора килограммов наркотиков

Политика

Возбуждено уголовное дело

У москвича изъяли более полутора килограммов наркотиков
Иван Шилов © ИА REGNUM
Арест

Москва, 16 июня 2019, 03:54 — REGNUM  Подозреваемый в сбыте наркотиков в особо крупном размере был задержан в Восточном административном округе Москвы, передает 16 июня агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в столичном МВД.

Сообщается, что в ходе розыскных мероприятий оперативники вышли на 32-летнего жителя района Гольяново, предположительно причастного к сбыту наркотического вещества.

Во время задержания у подозреваемого было обнаружено около полутора килограммов порошкообразного вещества.

«Согласно результатам исследования, изъятое вещество является наркотическим средством — мефедроном общей массой около 1 кг 600 гр., что является особо крупным размером», — цитирует агентство источник в правоохранительных органах.

Кроме того, в доме у подозреваемого обнаружены таблетки без заводской упаковки, весы и упаковочный материал. Неизвестное вещество также направлено на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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