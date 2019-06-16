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Британия обеспечит дополнительную защиту судам в Персидском заливе

Политика

На патрулирование вод залива дополнительно направлена сотня спецназовцев

Лондон, 16 июня 2019, 02:24 — REGNUM  Для усиления охраны торговых и военных судов Британии дополнительное патрулирование в водах Персидского залива будут осуществлять 100 морских пехотинцев. Об этом 15 июня сообщает The Times со ссылкой на командование Королевского военно-морского флота Великобритании.

Сообщается, что для выполнения поставленной задачи в составе британской военно-морской базы в Бахрейне будет сформировано дополнительное подразделение. В него войдут морские пехотинцы десантно-диверсионного отряда, базирующиеся в настоящий момент в районе Плимута.

Предполагается, что в функции нового подразделения будет входить патрулирование вод Персидского залива, а также охрана проходящих через Ормузский пролив торговых и военных судов Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера, в том числе Front Altair под флагом Маршалловых Островов и Kokuka Courageous под флагом Панамы.

США и Великобритания возложили ответственность за инцидент на Иран.

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Подрыв танкера Front Altair в Оманском заливе
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