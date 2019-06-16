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Число погибших в столице Сомали достигло десяти человек

Политика

Еще 26 получили ранения

Число погибших в столице Сомали достигло десяти человек
Axmadyare
Могадишо

Могадишо, 16 июня 2019, 01:28 — REGNUM  Жертвами взрыва в столице Сомали Могадишо стали 10 человек, сообщает 15 июня агентство Xinhua со ссылкой на источник в полиции Сомали.

Как заявил начальник полиции Сомали Башир Абди Мухаммед, в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля погибли в общей сложности девять человек, включая нападавших. 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

В результате второго взрыва по дороге в аэропорт Могадишо, погиб водитель заминированного автомобиля. Его сообщник ранен.

В настоящее время в целях предупреждения повторных нападений в столице Сомали перекрыты основные трассы.

Ответственность за теракты взяла на себя исламистская террористическая организация «Аш-Шабаб» («Молодёжное движение моджахедов»).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жертвами взрывов в Могадишо стали восемь человек и еще 16 ранены.

Читайте ранее в этом сюжете: Два взрыва прогремели в столице Сомали

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