Трамп: Даешь нового мэра в Лондон! Срочно

Вашингтон, , 00:56 — REGNUM О необходимости отстранения от власти мэра Лондона Садика Хана и избрания нового главы столицы Великобритании в ближайшем будущем заявил 15 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Лондону нужен новый мэр, как можно скорее, — предупредил британцев президент США. - Хан — это катастрофа — будет только хуже!».

На негативные пророчества Трампа подтолкнула публикация в Twitter журналистки Кэти Хопкинс, заявившей о том, что в течение последних 20 часов в Лондоне погибли трое человек, двое из которых были зарезаны и один застрелен. Еще трое человек получили ножевые ранения, но остались в живых.

«Это Лондонистан Хана», — подытожила криминальную сводку журналистка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Лондона Садик Хан заявил о надвигающейся на мир «глобальной угрозе»: растущей популярности крайне правых, наиболее ярким примером чего является риторика президента США Дональда Трампа.

По мнению Хана, использует фашистскую методику не только Трамп, но и целый ряд европейских лидеров.

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