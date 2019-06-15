Горизбирком Петербурга «разоблачил» тайные назначения муниципальных выборов

Санкт-Петербург, , 21:23 — REGNUM Горизбирком Петербурга (ГИК) после нескольких жалоб все же обнаружил тайные назначения выборов в муниципалитетах без информирования потенциальных кандидатов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в ГИК, благодаря вмешательству комиссии «обеспечено соблюдение законодательства в части опубликования решения о назначении выборов» в муниципальном образовании № 15.

Решение опубликовано на сайте муниципального совета этого МО и в газете «Петербургские диалоги» 14 июня. Режим работы ИКМО №15 и другие документы тоже разместили на сайте совета.

«Ведется работа по аналогичной ситуации в МО «Сосновское», решение о назначении выборов в котором было принято 10 июня и опубликовано 11 июня 2019 года», — пояснили в Горизбиркоме.

Напомним, о секретном назначении выборов в этом муниципалитете стало известно оппозиционным кандидатам случайно, после чего последовали жалобы в ЦИК, ГИК и петербургскую прокуратуру.

Оказалось, что муниципалитет «Сосновское» не только втайне назначил выборы, но и изменил схему избирательных округов. Теперь Горизбирком «изучает законность» этих манипуляций.

Как отмечает ГИК, чтобы не допустить подобное вновь, комиссия написала письмо прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко. Его просят усилить контроль за правотворческой деятельностью муниципалитетов.

«В частности, предложено незамедлительно запросить копии всех принятых с 9 июня 2019 года решений, проверить порядок их опубликования», — сообщили в Горизбиркоме.

Кроме того, теперь все заседания муниципальных советов предлагается проводить в присутствии прокуроров, чтобы хотя бы они доводили сведения о назначении выборов до Горизбиркома.

Председателям территориальных избиркомов поручено до 17 июня представить в ГИК письменный отчет о том, назначены ли выборы в МО на их территориях, опубликованы ли соответствующие решения должным образом.

«В частности, поступили ли обязательные экземпляры периодических печатных изданий в районные библиотеки, опубликованы ли соответствующие решения на сайтах, предприняты ли ИКМО все необходимые меры по организации приема документов у кандидатов, исполнено ли решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии № 101−9 и если нет, то по какой причине», — заявили в Горизбиркоме.

Как отмечало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге кандидаты на муниципальных выборах пожаловались на «скрытную» работу некоторых муниципальных избирательных комиссий (ИКМО), которые, по их сведениям, уже назначили выборы в муниципальных образованиях, но никому об этом не сообщили.

Горизбирком Санкт-Петербурга 11 июня распорядился обязать ИКМО передавать всю значимую информацию, включая дату назначения выборов, время и адрес работы комиссий, в территориальные избиркомы, которые обязаны предоставить эти данные в Горизбирком в течение суток.

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