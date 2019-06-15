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На выборы губернатора Оренбуржья выдвинуты пять человек

Политика

В том числе врио

Оренбург, 15 июня 2019, 20:56 — REGNUM  В Оренбургской области на выборы губернатора заявились уже пять человек. Об этом сообщили журналистам в облизбиркоме.

Все они выдвинуты разными политическими партиями. Максим Амелин идёт от Пётр Капишников — от партии «Защитники Отечества». А Анатолий Кобзев собрался на выборы от Компартии социальной справедливости.

Врио губернатора Денис Паслер выдвинут от «Единой России». А от ПАРНАСа в качестве кандидата заявлен Сергей Столпак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора пройдут 8 сентября.

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Выборы губернатора Оренбургской области — 2019
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