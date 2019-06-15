Суббота, 15 Июня 2019 года
20:29:29 МСК

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Политика

В любом случае в условиях войны инвестиций не будет

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гражданская война на Украине

Москва, 15 июня 2019, 20:23 — REGNUM  На заявление президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал привлечь иностранные инвестиции в Донбасс, отреагировал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе… — написал сенатор на странице в соцсети Twitter. — Слова, слова, слова».

По его словам, украинскому лидеру в первую очередь следует «не рисовать миражи инвестиций», а необходимо прекратить обстрелы территории Донбасса.

Пушков добавил, что в любом случае в условиях войны инвестиций не будет.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июня глава Украины Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки в оккупированный украинскими войсками Мариуполь заявил, что Киев уже ведет переговоры с иностранными инвесторами о развитии инфраструктуры на Донбассе.

Читайте также: Зеленский в Мариуполе говорил об инвестициях в инфраструктуру Донбасса

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Совет Федерации РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить