В Гонконге отложили решение о выдаче беглых преступников властям Китая

Гонконг, Китай, , 19:58 — REGNUM В специальном автономном районе КНР Сянган (Гонконг) отложено законодательное рассмотрение двух поправок в местное законодательство. Они были направлены на облегчение процедуры выдачи властям КНР укрывающихся в районе беглых преступников, сообщает 15 июня Синьхуа со ссылкой на соответствующий комментарий официального представителя Канцелярии Госсовета КНР по делам Сянгана и Аомыня (Макао).

Об отсрочке объявила глава администрации Сянгана Линь-Чжэн Юээ, отложившая представление их в Законодательный совет во втором чтении. Она объяснила это необходимостью выслушать мнение всех сторон конфликта вокруг поправок, обернувшегося многотысячными демонстрациями протеста.

Между тем, представитель Госсовета особо отметил, что принятие поправок преследовало цель не «закручивания гаек», а передачи укрывающихся в Сянгане преступников, которые обвиняются в убийстве на Тайване. Наличие таких лазеек в законодательстве Сянгана, которые по соглашению о передаче района КНР в 1997 году существуют в рамках модели «одна страна — две системы» и рассчитаны на 50 лет, нарушает принцип верховенства права и справедливости.

Вместе с тем, официальный Пекин с пониманием относится к отсрочке, а его представитель высказал неизменное доверие главе администрации Линь-Чжэн Юээ, особо отметив внимание, которое в центральном правительстве уделяют проблемам региона и проходящим в нём акциям протеста.

Отметим также, что проблема борьбы с преступностью актуальна и в связи с тем, что Сянган превратился в популярное место для бегства с материкового Китая проворовавшихся чиновников.