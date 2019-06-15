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Выборы-2020: Трамп предрёк обвал рынка США в случае своего проигрыша

Политика

«Экономика Трампа устанавливает рекорды»

Вашингтон, 15 июня 2019, 19:54 — REGNUM  Экономику США ждет полный крах в случае проигрыша главы Белого дома Дональда Трампа на президентских выборах-2020. Об этом сам президент США написал на странице в соцсети Twitter.

«Экономика Трампа устанавливает рекорды, и ей предстоит пройти долгий путь… — написал Трамп. — Однако, если кто-то, кроме меня, встанет во главе (страны) в 2020 г, произойдет крах рынка».

Как передавало ИА REGNUM, 2 июня президент США Дональд Трамп объявил об отставке своего советника по экономике Кевина Хассетта.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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