ГИК Петербурга передал полиции данные о возможном незаконном сборе подписей

Санкт-Петербург, , 18:35 — REGNUM Санкт-Петербургская избирательная комиссия передала полиции информацию о возможном сборе подписей за одного из кандидатов в губернаторы с использованием служебного положения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комиссии в воскресенье, 15 июня.

«В адрес Санкт-Петербургской избирательной комиссии с 31 мая поступило два обращения по теме сбора подписей избирателей, производившихся, по мнению заявителей, на рабочих местах или с использованием должностного (служебного) положения. Данные обращения направлены в ГУ МВД для проведения проверки», — заявили в Горизбиркоме.

Ранее в СМИ появилась информация о сборе подписей за врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который хочет занять пост главы города на постоянной основе, среди сотрудников различных учреждений в рабочее время. Так, в интернет попал видеоролик, на котором подписи собирают в петербургском ЦНИИ робототехники и технической кибернетики.

Администрация института подтверждала, что на их территории действительно вёлся сбор подписей в поддержку Беглова, все желающие сотрудники могли это сделать в «переговорке», где обычно проводит собеседования отдел кадров.

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