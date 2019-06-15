Зеленский назначил врио глав Полтавской и Одесской областей Политика Олег Пругло занял пост врио председателя Полтавской областной государственной администрации Киев, , 17:52 — REGNUM Временно исполняющих обязанности (врио) глав Полтавской и Одесской областей назначил президент Украины Владимир Зеленский 14 июня. Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства. Так, согласно документам, Олег Пругло занял пост врио председателя Полтавской областной государственной администрации, а Светлана Шаталова — пост врио Одесской областной госадминистрации. Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Сагача с поста посла Украины в Швеции. Читайте также: Зеленский уволил посла Украины в Швеции

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