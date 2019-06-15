Новая власть Молдавии отменила воскресный Марш народа

Кишинёв, , 16:40 — REGNUM Блок ACUM, входящий в парламентскую коалицию в Молдавии с Партией социалистов, сообщил об отмене намеченного на 16 июня Марша народа — массовой акции в поддержку нового правительства, которая должна был поставить точку в свержении олигархического режима Владимира Плахотнюка. Как передает ИА REGNUM, об отмене мероприятия сообщил 15 июня лидер платформы «Достоинство и правда», глава МВД Андрей Нэстасе.

Премьер-министр Майя Санду сказала, что с учетом того, что Демпартия сама объявила о передаче власти, акция, посвященная этому событию состоится, но в другой день.

Глава МВД Нэстасе отметил, что такое решение принято еще и для того, чтобы у полицейских, которые в течение всего периода политического кризиса работали без выходных, была возможность отдохнуть в выходной день.

Ранее, отметим, президент Молдавии и неформальный лидер Партии социалистов Игорь Додон не исключал, что акция может состояться, несмотря на капитуляцию Демпартии. Однако после решения Конституционного суда отменить свои решения, приведшие к политическому кризису необходимость в давлении отпала.

Напомним, 14 июня Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка объявила, что отдает власть новому руководству — правительству Майи Санду и парламентскому большинству блока ACUM и Партии социалистов. После этого правивший страной в течение нескольких лет олигарх Владимир Плахотнюк уехал из страны.

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