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Зеленский уволил посла Украины в Швеции

Политика

11 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с поста руководителя Государственного управления делами Украины

Киев, 15 июня 2019, 16:31 — REGNUM  С поста посла Украины в Швеции уволен Игорь Сагач. Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский.

«Уволить Сагача И.М. с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Швеция», — говорится в документе, обнародованном на сайте главы государства.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с поста руководителя Государственного управления делами Украины.

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