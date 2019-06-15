Премьер Молдавии требует отставки всех судей Конституционного суда

Кишинёв, , 16:09 — REGNUM Премьер-министр Молдавии Майя Санду не вполне удовлетворена решением Конституционного суда, отменившего собственные решения от 7−9 июня и требует отставки всего состава судей, подконтрольных беглому олигарху Владимиру Плахотнюку. Как передает ИА REGNUM, Санду заявила, что в своем решении суд «вместо того, чтобы признать, факт участия в попытке Демпартии незаконно остаться у власти, оправдывает решение неким фактическим положением дел в Молдавии».

«Судьи Конституционного суда продолжают этот бред, позоря на международном уровне инстанцию, которую представляют», — заявила Санду и потребовала отставки всех судей КС, «если у них осталась еще хоть крупица чести и уважения к конституции и гражданам этой страны».

Ранее президент Молдавии Игорь Додон поприветствовал решение Конституционного суда отменить свои решения от 7−9 июня о роспуске парламента. «Политический и конституционный кризис преодолены», — добавил президент.

Конституционный суд Молдавии, который ранее постановил распустить законно избранный парламент республики, 15 июня пересмотрел и отменил свое решение. Как заявил председатель Конституционного суда Молдавии Михай Поалелунжь, парламент Молдавии таким образом признан легитимным, как и назначенное им правительство Майи Санду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешний состав КС Молдавии подконтролен олигарху Владимиру Плахотнюку, который также возглавлял правящую Демократическую партию и в течение нескольких лет единолично управлял Молдавией. Однако его партия выборы проиграла, но отдавать власть не захотела. Тем временем молдавские социалисты и избирательный блок ACUM сформировали коалицию и кабинет министров. Но Плахотнюк и его демократы через Конституционный суд попытались распустить законно избранный парламент и фактически узурпировать власть.

Но Плахотнюк не получил поддержки своих действий со стороны Запада и вынужден был бежать из Молдавии. И вот после того, как олигарх и руководство его партии скрылись за границе, Конституционный суд отменил ранее принятые решения.

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