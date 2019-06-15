Артамонов стал кандидатом в липецкие губернаторы от «Единой России»

Липецк, , 16:08 — REGNUM Липецкое региональное отделение «Единой России» выбрало Игоря Артамонова кандидатом на должность главы Липецкой области. Как сообщила пресс-служба партии, конференция областного отделения состоялась 14 июня.

В бюллетень для тайного голосования также были включены депутат городского совета Александр Афанасьев и депутат облсовета, директор СОШ № 29 Марина Донских. За Игоря Артамонова проголосовали 93 из 107 делегатов

«Эту поддержку считаю признанием того, что мы на правильном пути. И дальше будем идти по нему как команда единомышленников. Очень важно, что все мы четко понимаем ключевую цель — повышение уровня жизни людей. Важно и необходимо качественно обновить управленческий состав, привлечь в команду людей, обладающих современным видением и владеющих самыми эффективными методиками администрирования проектов. Вместе нам по силам решить многие проблемы, сделать жизнь в Липецкой области благополучной для всех поколений», — заявил Игорь Артамонов, поблагодарив партийцев за доверие.

Также на конференции обсудили программу, с которой Артамонов пойдёт на выборы. В её основу легли предложения, озвученные во время встреч с участниками предварительного голосования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, главу Липецкой области выберут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Муниципальный фильтр был снижен до 6%.

Прошлый глава региона, Олег Королёв, проработал в этой должности 20 лет и ушёл в отставку 2 октября 2018 года. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Артамонов. Королёв занял место в Совете федерации.