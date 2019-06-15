Новак рассказал, возможен ли транзит российского газа через Украины

Южно-Сахалинск, , 15:44 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что сохранение маршрута транзита российского газа через территорию Украины вовсе не несет каких-либо рисков для проекта «Северный поток — 2». Об этом Новак заявил сегодня, 15 июня, в интервью телеканалу «Россия 1».

Журналист Сергей Брилев спросил Новака, какова вероятность саботажа строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны Евросоюза в том случае, если Россия примет обязательства продолжить транспортировку газа через украинскую территорию.

«Нет, мы не видим таких рисков», — ответил Новак.

Он пояснил, что потребность стран ЕС в газе возрастает и инфраструктура доставки требует расширения. По сути и «Северный поток — 2» и украинская газотранспортная система в будущем могут быть загружены российским газом полностью.

Однако условия транзита российского газа через Украины до сих пор не согласованы. В связи с этим нет ясности, будет ли продолжен транзит после 31 декабря 2019 года.