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Новак рассказал, возможен ли транзит российского газа через Украины

Политика

Украине такой транзит жизненно необходим

Новак рассказал, возможен ли транзит российского газа через Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Газ для Украины

Южно-Сахалинск, 15 июня 2019, 15:44 — REGNUM  Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что сохранение маршрута транзита российского газа через территорию Украины вовсе не несет каких-либо рисков для проекта «Северный поток — 2». Об этом Новак заявил сегодня, 15 июня, в интервью телеканалу «Россия 1».

Журналист Сергей Брилев спросил Новака, какова вероятность саботажа строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны Евросоюза в том случае, если Россия примет обязательства продолжить транспортировку газа через украинскую территорию.

«Нет, мы не видим таких рисков», — ответил Новак.

Он пояснил, что потребность стран ЕС в газе возрастает и инфраструктура доставки требует расширения. По сути и «Северный поток — 2» и украинская газотранспортная система в будущем могут быть загружены российским газом полностью.

Однако условия транзита российского газа через Украины до сих пор не согласованы. В связи с этим нет ясности, будет ли продолжен транзит после 31 декабря 2019 года.

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