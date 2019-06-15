Глава фонда помощи хосписам «Вера» решила не идти в Мосгордуму

Москва, , 15:07 — REGNUM Глава фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер объявила о том, что она решил не участвовать в выборах депутатов Московской городской думы. Соответствующее заявление Федермессер опубликовала сегодня, 15 июня, на своей странице в социальной сети Facebook.

Федермессер прямо написала, что оказалась не готова к политике. Она рассказала, что за то недолгое время, прошедшее с момента её выдвижения, на неё и её любимое дело вылили огромное количество лжи и грязи.

Она подчеркивает, что особенно была удивлена тому, как её начали критиковать те, кого она считала близкими по мировоззрению людьми.

«Когда бьют в спину, меня это выбивает из колеи. Я хочу и готова видеть свое имя в новостях о паллиативной помощи и обезболивании, а не о противостоянии Навальный (Соболь) — Федермессер», — написала она.

Напомним, что Федермессер собиралась выдвигаться в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от 43 округа — район Хамовники, Арбат, Пресня. В случае избрания она планировала заняться реформированием социальной сферы.

В этом же округе оппозиционный блогер выдвинул в депутаты Мосгордумы свою подручную Любовь Соболь. Она восприняла выдвижение Федермессер как попытку отнять у неё голоса.