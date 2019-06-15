Конституционный суд Молдавии передумал распускать парламент

Кишинёв, , 14:57 — REGNUM Конституционный суд Молдавии, который ранее постановил распустить законно избранный парламент республики, теперь пересмотрел и отменил свое решение. Об этом сегодня, 15 июня, заявил председатель Конституционного суда Молдавии Михай Поалелунжь.

По его словам, КС пересматривает и отменяет все свои решения, принятые в период с 7 по 9 июня. Речь идёт о таких решениях, как роспуск парламента Молдавии, проведение досрочных выборов, признании незаконным назначения спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду.

Поалелунжь подчеркнул, что отмена этих решений окончательна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, КС Молдавии был подконтролен олигарху Владимиру Плахотнюку, который также возглавлял правящую Демократическую партию. Однако его партия выборы проиграла, но отдавать власть не захотела. Тем временем молдавские социалисты и избирательный блок ACUM сформировали коалицию и кабинет министров. Но Плахотнюк и его демократы через Конституционный суд попытались распустить законно избранный парламент и фактически узурпировать власть.

Но Плахотнюк не получил поддержки своих действий со стороны Запада и вынужден был бежать из Молдавии. И вот после того, как олигарх и руководство его партии скрылись за границе, Конституционный суд отменил ранее принятые решения.

Президент Молдавии социалист Игорь Додон приветствовал такие действия Конституционного суда.

«Все сомнительные юридические толкования, которые привели к возникновению политического и институционального кризиса в Республике Молдова, были отменены. Политический и конституционный кризис был преодолен!» — написал президент на своей странице в социальной сети Facebook.