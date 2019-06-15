Додон представил нового главу Минобороны Молдавии

Кишинёв, , 14:09 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон представил сегодня, 15 июня, командующему составу Национальной армии нового министра обороны Павла Войку. Об этом сегодня, 15 июня, сообщают молдавские СМИ.

«Я представил нового министра обороны, с сегодняшнего дня начинается новый этап для армейских сил. Сразу после представления Войку, я приказал ему провести совещание со всем руководством нацармии», — рассказал Додон.

Глава Молдавии надеется, что новый глава военного ведомства сможет обеспечить суверенитет и территориальную целостность республики.

Додон подчеркнул, что министерство обороны страны должно оставаться вне политики и политические взгляды военных его не интересуют — они должны выполнять свой долг.

Напомним, что в Молдавии в начале июня разразился политический кризис, связанный с тем, что проигравшая парламентские выборы Демократическая партия во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком не захотела отдавать власть коалиции из Социалистической партии Молдавии и блока ACUM.

Социалисты и ACUM сформировали правительство, выбрали спикера парламента и премьер-министра, но демократы, которые также контролировали и Конституционный суд, объявили их действия незаконными и их правительство во главе с Павлом Филипом пыталось продолжить функционировать. При этом КС назначил Филипа временно исполняющим обязанности президента и тот попытался распустить парламент. Однако Плахотнюк и его люди не получили поддержки на Западе и вынуждены были бежать из страны.