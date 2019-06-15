Суббота, 15 Июня 2019 года
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Путин и Эрдоган коротко побеседовали на саммите СВМДА

Политика

Саммит проходит в Душанбе

Душанбе, 15 июня 2019, 13:22 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин провел короткий разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед началом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сегодня, 15 июня, сообщает РИА Новости.

Лидеры России и Турции вошли в зал, где должно было начаться первое заседание в рамках саммита, и спустя пару минут побеседовали в компании министр иностранных дел двух стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Душанбе проходит саммит СВМДА. В рамках этого мероприятия лидеры стран Азии обсуждают общие проблемы безопасности на континенте.

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Российско-турецкие отношения
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