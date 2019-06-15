Гей-парад в Тбилиси: последствия заявлений Трампа и патриархии Грузии

Тбилиси, , 13:21 — REGNUM

Два заявления, сделанные в связи с так называемым гей-прайдом и прямо или косвенно относящиеся к Грузии, уже дали свои «плоды». На заявление патриархии Грузии, призывавшей грузинские власти не допустить проведения мероприятия, пропагандирующего «греховный образ жизни», и «ответное» действие посольства США, распространившего пост президента Дональда Трампа с его страницы в Twitter, где он открыто выступает в защиту прав ЛГБТ и выражает им солидарность, грузинское общество отреагировало двумя противоположными акциями, а полиция — арестами тех, кто выступал против проведения в Тбилиси гей-прайда.

Вскоре после обоих взаимоисключающих заявлений грузинского духовенства и заокеанского стратегического партнера организаторы недели «Тбилиси прайд», представители общества ЛГБТ сообщили о проведении 14 июня вечером акции под девизом «Где ты, государство?!» у здания госканцелярии. На эту информацию оперативно отреагировали противники этого мероприятия — бизнесмен Леван Васадзе, члены националистической группировки «Грузинский марш» и представители духовенства. Они мобилизовали своих сторонников, в основном натренированных молодых людей и явились на место проведения акции ЛГБТ раньше, чем сами организаторы.

Предвидя возможные беспорядки, МВД Грузии мобилизовало у администрации правительства усиленные наряды полиции. С появлением участников акции ЛГБТ полиция окружила их кордоном. Хотя организаторы «гей-прайда» и держали в руках достаточно мирные лозунги, многие из них вели себя достаточно вызывающе и своим поведением провоцировали отделенных кордоном полиции участников контракции. Призывы священнослужителей к организаторам прайда не заниматься пропагандой своего «греховного» образа жизни возымели обратное действие, и одна из активисток этого движения сделала в адрес выступавшего на акции священника достаточно скабрезный жест. Полиция попыталась вывести ее с места проведения двух противоположных акций, но та пожелала покинуть территорию через акцию противников ЛГБТ и гордо прошла через их строй, подняв обе руки с вытянутыми вверх средними пальцами.

Эти и другие действия и заявления членов общества ЛГБТ и их сторонников усилили возмущение участников противоположной акции, которые решили привести в исполнение угрозу разгона акции организаторов «гей-прайда». А так как на пути у них оказалась полиция, вступили в противоборство с полицейскими. В результате столкновения с полицией было задержано 28 человек, 21 из которых затем были отпущены, а 7 остаются под стражей.

В связи с происшедшим МВД распространило и специальное заявление, в котором главнейшей своей задачей называет охрану общественного порядка и защиту безопасности граждан. Что касается задержаний у госканцелярии, в министерстве пояснили, что арестовали тех лиц, которые открыто выражали агрессию в отношении участников мирной акции и журналистов.

«Министерство детально изучает видеоматериалы, отражающие каждый происшедший во время акции инцидент, и в ближайшее время даст этим инцидентам соответствующую правовую оценку. Мы хотим также сообщить обществу, что борьба с преступлениями, совершенными по дискриминационным мотивам, и их эффективное расследование — один из приоритетов Министерства внутренних дел Грузии. Насилие и угроза насилия по этим мотивам недопустимы. Министерство реагировало и впредь будет реагировать на каждый такой факт должным образом. Все факты правонарушений будут немедленно пресекаться», — говорится в специальном заявлении МВД.

Министерство призывает граждан в дальнейшем соблюдать требования закона и предупреждает, что полиция будет действовать в рамках своего мандата.

А так как ни организаторы «гей-прайда», ни их противники успокаиваться и уступать не намерены, можно ожидать, что неделя, когда планируется «Тбилисский прайд», будет достаточно напряженной и конфликтной.

В защиту прав общества ЛГБТ открыто выступили представители оппозиции и прозападной грузинской общественности. Многие пришли к госканцелярии, чтобы выразить организаторам «гей-прайда» свою поддержку и осудить участников контракции за «агрессию» и «нетерпимость». Независимые эксперты называют создавшуюся ситуацию «большим вызовом» для нынешнего правительства Грузии, так как речь идет о гарантированном Конституцией праве граждан на выражение своего мнения и свободе собраний, с одной стороны, и национальных, религиозных ценностях, которые незыблемы для большинства населения страны, с другой.