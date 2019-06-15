Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму

Москва, , 13:07 — REGNUM Основатель фонда «Вера» Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Московскую городскую думу. Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

По ее словам, она решила уступить тем, кто сильнее ее.

«В пятницу, 7 июня, я подала документы в Мосгордуму, но писать о регистрации в тот день мне показалось неуместным. И хорошо, что не написала. Потому что в выборах в Мосгордуму я больше не участвую. Мое официальное заявление уже в избирательной комиссии, — отметила Анна Федермессер, — За два месяца, прошедшие с момента принятия решения об участии в выборах, я обрела совершенно невероятный жизненный опыт. Спасибо Богу за эту возможность. Я уступаю тем, кто сильнее».

«Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике — это грязь, но я не думала, что до такой степени. Многие не верят, что работа в хосписе — очень благодарное дело; думают, что сталкиваться каждый день со смертью — невыносимо. Для меня это совсем не так. В этой работе есть осязаемый результат, который состоит из любви и благодарности, а главное, из ощущения, что каждая минута твоего рабочего дня — это не зря. За эти два месяца были и обвинения в том, что Фонд «Вера» стал теперь жить за государственный счёт, и поэтому я перестала озвучивать властям правду. Это ложь. Были пасквили про то, что я собираюсь грабить москвичей, принудив их делать пожертвования через платежки ЖКХ. Были поиски источников моего заработка. Помню, пару лет назад на меня написали анонимку, что я присваиваю квартиры умерших пациентов в ЦАО — тогда мне казалось, что хуже ничего быть уже не может… Но последние два месяца перевернули мои представления о границах допустимого в критике и поразили тем, насколько нетерпимыми, неспособными к анализу, озлобленными и, главное — лживыми могут быть те, кого я считала близкими по мировоззрению людьми…», — отмечается на странице основателя фонда «Вера».

Анна Федермессер баллотировалась в одном округе с сотрудницей Фонда юорьбы с коррупцией Любовью Соболь и членом политического комитета «Яблока» Сергеем Митрохиным. Свою кандидатуру она выдвинула в конце мая. Блогер Алексей Навальный в открытом письме призвал Анну Федермессер снять свою кандидатуру, однако ранее она оставила это обращение без ответа.

«Ну что ж, не захотели добрые люди демократических взглядов видеть кандидатом Нюту Федермессер — будет у них Любовь Соболь и Митрохин, — в свою очередь прокомментировала на свой странице в социальной сети вице-президент Фонда отытой новой демократии Анна Федорова, — Не понимаю, как можно в здравом уме предпочесть их. Не понимаю, как можно не поддерживать человека, который помогает умирающим».

«Представьте, сколько ужаса Федермессер видит каждый день ‑ и какие стальные нервы вырастила. Так вот. Насколько же токсично пространство политики сейчас, что сломался даже такой стойкий человек. И виноваты в этом уж не единороссы. А совсем другие люди. Те, кто толпами писал Федермессер, что она продажная сука. И те, кто их натравливал. Поздравляю Навального, у него победа. Большой дар разрушителя у человека», — подчеркнула политолог.