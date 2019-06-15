«Чосон Ильбо»: Северная Корея готовится к испытанию новой ракеты

Пхеньян, , 13:05 — REGNUM Северная Корея не останавливает разработки новых средств доставки ядерного оружия: в скором времени могут быть проведены испытания баллистической ракеты для подводных лодок. Об этом сообщает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на доклад американского аналитического центра 38North.

Эксперты проанализировали спутниковые снимки северокорейского порта Синпхо и пришли к выводу, что КНДР ведёт строительство новой подводной лодки с баллистическими ракетами на борту. Отмечается, что строительство находится на завершающей стадии. Эксперты полагают, что подлодка будет вооружена новым типом ракет «Пуккыксон-3» с дальностью свыше 2000 километров. Это позволит атаковать континентальную территорию США, если подводной лодке удастся подобраться достаточно близко. В таком случае, не исключено, системы ПРО США могут оказаться неэффективными.

Северная Корея активизировала военную деятельность на фоне отсутствия прогресса в переговорах с США после провала саммита в Ханое в конце февраля 2019 года.