Американский дипломат предостерёг Сеул от использования оборудования Huawei

Сеул, , 12:57 — REGNUM Один из руководителей американской дипломатической миссии в Сеуле предостерёг правительство и парламент Южной Кореи от использования оборудования китайской компании Huawei. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Роб Рэпсон, заместитель посла США в Южной Корее, подчеркнул, что использование оборудования Huawei, в частности, построенных ею сетей пятого поколения, может подорвать национальную безопасность страны и нанести урон американо-южнокорейскому союзу. Соответствующие заявления дипломат сделал 14 июня в ходе встречи с председателем комитета Национального собрания Республики Корея по международным делам и объединению Юн Сан Хёном; также Роб Рэпсон связался напрямую с администрацией президента и аппаратом правительства.

В последнее время посольство США активизировало свою деятельность в Южной Корее: так, накануне посол Гарри Гаррис призвал Сеул присоединиться к полному бойкоту Huawei.