Суббота, 15 Июня 2019 года
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Американский дипломат предостерёг Сеул от использования оборудования Huawei

Политика

Заявление сделал заместитель посла США в Южной Корее

Сеул, 15 июня 2019, 12:57 — REGNUM  Один из руководителей американской дипломатической миссии в Сеуле предостерёг правительство и парламент Южной Кореи от использования оборудования китайской компании Huawei. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Роб Рэпсон, заместитель посла США в Южной Корее, подчеркнул, что использование оборудования Huawei, в частности, построенных ею сетей пятого поколения, может подорвать национальную безопасность страны и нанести урон американо-южнокорейскому союзу. Соответствующие заявления дипломат сделал 14 июня в ходе встречи с председателем комитета Национального собрания Республики Корея по международным делам и объединению Юн Сан Хёном; также Роб Рэпсон связался напрямую с администрацией президента и аппаратом правительства.

В последнее время посольство США активизировало свою деятельность в Южной Корее: так, накануне посол Гарри Гаррис призвал Сеул присоединиться к полному бойкоту Huawei.

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Зарубежная хроника
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