В Китае заблокировали популярный южнокорейский поисковик Naver

Сеул, , 14:15 — REGNUM Крупнейший интернет-портал в Южной Корее Naver полностью заблокирован в Китае. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Доступ к сайту и его сервисам предоставлялся с перебоями с 10 июня, а 14 июня сервис оказался полностью заблокирован. Naver Blog и Naver Cafe не работают на территории Китая с октября; кроме того, с января заблокирован ещё один популярный интернет-портал Daum.

Эксперты полагают, что блокировка вызвана несколькими причинами: во-первых, это — предупреждающий сигнал о том, что Южная Корея не должна становиться на сторону США в торговой войне с Китаем. Во-вторых, китайские власти не могут контролировать переписку пользователей иностранных интернет-сервисов, что особенно актуально на фоне разгоревшихся протестов в самом Китае: в Пекине неспокойно из-за 30-летней годовщины трагедии на площади Тяньаньмэнь, а в Гонконге сотни тысяч жителей протестуют против законопроекта об экстрадиции.