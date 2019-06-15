Human Rights Watch: власти Бурунди притесняют оппозиционеров

Бужумбура, , 12:52 — REGNUM Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что власти Бурунди и члены молодежного движения «Имбонеракуре» (с языка кирунди означает «далеко видящие») притесняют лидеров оппозиции в стране.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», представители органов безопасности и члены группы «Имбонеракуре» нападают, избивают, беспричинно арестовывают и даже убивают местных оппозиционеров.

Льюис Мудге, директор Human Rights Watch по вопросам центральной Африки, отметил, что случаи применения силовых методов властями, вызваны игнорированием законодательства.

Также он подчеркнул, что приданные огласке инциденты, — это лишь небольшая часть реально происходящего в Бурунди, ведь многое не публикуется, поскольку в стране нет свободных СМИ и общественных организаций.