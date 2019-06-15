Пушков прокомментировал слова Шрёдера о Крыме

Москва, , 12:45 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было выполнено на законных основаниях. Соответствующее заявление Пушков опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 15 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шредер заявил, что Крым давно был российской территорией, а в период Советского Союза тот факт, что Крым находится в составе УССР мало кого волновал, так как страна была единой.

Напомним, что после государственного переворота на Украине в начале 2014 года, когда власть взяли бандеровцы и их приспешники, Крым вышел из состава Украины и по результатам референдума о самоопределении вернулся в состав России. Однако на Западе это воссоединение не признают и считают, что Россия якобы «оккупировала» Крым.

Пушков напомнил, что помио Шрёдера статус Крыма как субъекта Российской Федерации на Западе также признали: бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, бывший депутат Европарламента Жан-Люк Меланшон, а также вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

«Но для членов либеральной евроэлиты такое высказывание — табу, оно недопустимо. Признать Крым российским можно лишь ценой своей карьеры», — отметил Пушков.

Стоит отметить, что западные страны в очередной рах продлили санкции против Крыма