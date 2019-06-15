Суббота, 15 Июня 2019 года
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ООН осудила нападение в Мали, приведшее к гибели более 100 человек

Политика

Генеральный секретарь ООН осудил нападение в Мали, в результате которого погибло более 100 человек, и потребовал от властей принять меры

Бамако, 15 июня 2019, 12:47 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш осудил нападение, произошедшее в центральном районе Мали, в результате которого погибло более 100 невинных граждан.

По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Гуттереш высказал крайнее недовольство в отношении данного нападения и назвал убийство малийских граждан, среди которых были женщины и дети, тяжелым и недопустимым преступлением.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», генсек также потребовал от властей предоставить раненым в ходе инцидента скорейшую помощь и предпринять меры в отношении людей, совершивших это жестокое деяние.

Напомним, что нападение произошло на этой неделе в малийской деревне Собаноу-Коу, находящейся в центральной области Мопти.

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Зарубежная хроника
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