ООН осудила нападение в Мали, приведшее к гибели более 100 человек

Бамако, , 12:47 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш осудил нападение, произошедшее в центральном районе Мали, в результате которого погибло более 100 невинных граждан.

По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Гуттереш высказал крайнее недовольство в отношении данного нападения и назвал убийство малийских граждан, среди которых были женщины и дети, тяжелым и недопустимым преступлением.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», генсек также потребовал от властей предоставить раненым в ходе инцидента скорейшую помощь и предпринять меры в отношении людей, совершивших это жестокое деяние.

Напомним, что нападение произошло на этой неделе в малийской деревне Собаноу-Коу, находящейся в центральной области Мопти.