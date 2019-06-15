КНР намерена заключить торговый договор со странами Восточной Африки

Додома, , 12:55 — REGNUM Посол КНР в Кении У Пэн заявил, что Поднебесная готова обсудить со странами Восточной Африки вопросы, касающиеся торговли, и подписать с ними договор.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, Пэн добавил, что КНР готова провести совместные переговоры с шестью странами-членами Восточноафриканского сообщества и обсудить с ними пути сотрудничества в развитии торговли.

По словам посла, переговоры между сторонами пройдут под руководством представителей Всемирной торговой организации (ВТО).

КНР является одной из стран, ведущих масштабную торговлю в восточноафриканском регионе, куда страна активно поставляет товары электроники.

Обсуждая вопрос равенства в торговле между Кенией и КНР, посол Китая отметил, что Кении необходимо увеличить промышленное производство и объем продукции сельского хозяйства.