Суббота, 15 Июня 2019 года
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КНР намерена заключить торговый договор со странами Восточной Африки

Политика

Посол Китая в Кении сообщил, что КНР намеревается провести переговоры с шестью странами Восточной Африки и подписать с ними торговое соглашение

Додома, 15 июня 2019, 12:55 — REGNUM  Посол КНР в Кении У Пэн заявил, что Поднебесная готова обсудить со странами Восточной Африки вопросы, касающиеся торговли, и подписать с ними договор.

По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, Пэн добавил, что КНР готова провести совместные переговоры с шестью странами-членами Восточноафриканского сообщества и обсудить с ними пути сотрудничества в развитии торговли.

По словам посла, переговоры между сторонами пройдут под руководством представителей Всемирной торговой организации (ВТО).

КНР является одной из стран, ведущих масштабную торговлю в восточноафриканском регионе, куда страна активно поставляет товары электроники.

Обсуждая вопрос равенства в торговле между Кенией и КНР, посол Китая отметил, что Кении необходимо увеличить промышленное производство и объем продукции сельского хозяйства.

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Зарубежная хроника
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