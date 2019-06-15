Барзани может способствовать развитию связей Турции и Иракского Курдистана

Анкара, , 13:30 — REGNUM Вступление Нечирвана Барзани в должность главы Курдской региональной администрации Ирака внесет значимый вклад в развитие экономических и политических связей, а также в расширение взаимодействия в сфере безопасности между Анкарой и Эрбилем. Подобной позиции придерживается большинство экспертов, которые отмечают, что новый лидер известен своей близостью с Турцией.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, координатор по Ираку Центра ближневосточных стратегических исследований Билгай Думан считает, что присутствие министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу на церемонии присяги является показателем доверия Турции к Нечирвану Барзани, а также свидетельствует о ее поддержке политического процесса в регионе.Джан Аджун, аналитик по Ближнему Востоку турецкого Фонда политических, экономических и социальных исследований, полагает, что Турция рассматривает Иракский Курдистан в качестве надежного партнера в борьбе не только против Рабочей партии Курдистана, но и таких террористических организаций, как движение Фетхуллаха Гюлена и ИГ (организация деятельность которой запрещена в РФ). Эксперт отмечает, что Турция надеется на расширение координации с Нечирваном Барзани при осуществлении контртеррористической операции «Коготь», проводимой Вооруженными силами Турции в иракском Хакурке.