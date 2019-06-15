Турция: создание курдского государства на сирийской границе невозможно

Анкара, , 12:59 — REGNUM Пресс-секретарь Администрации Президента Турции Ибрагим Калын заявил: «Благодаря мудрому руководству нашего Президента, создание на турецко-сирийской границе Рабочей партией Курдистана курдского государства уже совершенно невозможно. Пусть никто не сомневается, что мы и дальше, и в Африне, и в Идлибе, и на восточном берегу Евфрата будем решительно препятствовать этому».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын, в частности, подчеркнул, что, благодаря всестороннему взаимодействию Минобороны, МВД, Национальной разведывательной организации, Внутренних войск и других сил безопасности, Турции удалось достичь серьезных успехов в борьбе с терроризмом. Он отметил: «Наша борьба с Рабочей партией Курдистана продолжается во всех землях, не только на территории Турецкой Республики, но и в Ираке, и в Сирии».Представитель Президента Турции добавил: «Мы особо отметили, что более всего нас беспокоит ситуация в Идлибе. По этому вопросу налажены контакты с Россией, переговоры продолжаются».