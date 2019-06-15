МИД Франции: мы разделяем позицию Турции по Сирии

Анкара, , 12:45 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре заявил, что Франция разделяет видение Турции по Сирии. По его словам, две страны сообща противостоят терроризму, и это сотрудничество оказывает позитивное воздействие на укрепление двусторонних связей.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Жан-Ив Ле Дриан отметил, что борьба с боевиками террористической группировки Рабочая партия Курдистана является приоритетной для Турции, и Франция, в свою очередь, готова оказать ей посильную поддержку в этом вопросе. Касательно ситуации в Сирии французский министр отметил, что Франция выступает за восстановление режима прекращения огня в Идлибе и предотвращение гуманитарного кризиса на северо-западе этой страны. Он продолжил: «Мы продолжаем призывать режим Башара Асада и его сторонников прекратить нападения на мирное население Идлиба. Атаки на сирийцев не прекращаются». Вместе с тем, Жан-Ив Ле Дриан признал факт наличия разногласий с Турцией по вопросу о ситуации на северо-востоке Сирии. Он добавил: «Важно не допустить восстановления влияния ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе. Мы стремимся улучшить систему местной власти».