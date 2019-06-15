Суббота, 15 Июня 2019 года
12:41:49 МСК

Генпрокурор Судана по итогам расследования обвинил Башира в коррупции

Политика

Башир был свергнут военными в результате государственного переворота 11 апреля 2019

Хартум, 15 июня 2019, 12:41 — REGNUM  Генеральный прокурор Судана 14 июня заявил, что расследование в отношении бывшего президента Омара аль-Башира завершено, и по его итогам ему были выдвинуты обвинения в коррупции. Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

Обвинения связаны с законами о «потенциальном владении незаконными средствами и отдаче чрезвычайных распоряжений», сообщила прокуратура, не предоставив однако более подробной информации.

В мае 2019 года Баширу уже были предъявлены обвинения в подстрекательстве и причастности к убийству протестующих.

Напомним, что Башир был свергнут и арестован военными в результате государственного переворота 11 апреля 2019 года после нескольких месяцев массовых протестов против его продолжительного 30-летнего правления.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить