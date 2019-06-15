Генпрокурор Судана по итогам расследования обвинил Башира в коррупции

Хартум, , 12:41 — REGNUM Генеральный прокурор Судана 14 июня заявил, что расследование в отношении бывшего президента Омара аль-Башира завершено, и по его итогам ему были выдвинуты обвинения в коррупции. Об этом сообщает египетское новостное издание «Al Ahram».

Обвинения связаны с законами о «потенциальном владении незаконными средствами и отдаче чрезвычайных распоряжений», сообщила прокуратура, не предоставив однако более подробной информации.

В мае 2019 года Баширу уже были предъявлены обвинения в подстрекательстве и причастности к убийству протестующих.

Напомним, что Башир был свергнут и арестован военными в результате государственного переворота 11 апреля 2019 года после нескольких месяцев массовых протестов против его продолжительного 30-летнего правления.